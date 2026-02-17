Il 17 febbraio l’Italia si ferma per loro | ma sai davvero perché i gatti li festeggiamo oggi?

Il 17 febbraio, l'Italia si ferma per festeggiare i gatti, e questa scelta deriva dalla volontà di ricordare il legame speciale tra queste creature e le persone. Ogni anno, in questa data, si organizzano eventi e iniziative per sottolineare l’importanza di questi animali, che spesso vengono considerati semplicemente come compagni domestici. La giornata nasce anche per sensibilizzare sul rispetto e sulla cura verso i felini, che sono presenti nelle case di milioni di italiani.

Ogni anno, il 17 febbraio, l'Italia si ferma per celebrare uno degli animali più affascinanti e misteriosi che condividano la vita accanto all'essere umano: il gatto. La Festa Nazionale del Gatto non è una ricorrenza inventata dai social media né una trovata commerciale risale al 1990, quando nacque da un'iniziativa tutta italiana con un preciso valore culturale e simbolico. L'idea partì da Claudia Angeletti, giornalista e appassionata di felini, che lanciò un referendum tra i lettori della rivista Tuttogatto per scegliere la data più significativa da dedicare a questi animali. A vincere fu la proposta di Oriella Del Col, che indicò il 17 febbraio motivandola con una serie di riflessioni tutt'altro che casuali.