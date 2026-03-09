Negli Stati Uniti, i sostenitori di un movimento politico hanno identificato un nuovo nemico: le persone che si considerano gatti. Questa polemica ha attirato l’attenzione di molti, con accuse e critiche rivolte a chi si comporta come un felino o si identifica con esso. La discussione si è accesa sui social e nei media, evidenziando come questa disputa abbia assunto toni spesso accesi e controversi.

di Serena Poli Mentre soffiano venti di guerra in Medio Oriente e il mondo affronta una delle sue ore più buie, oltreoceano i MAGA hanno finalmente trovato il vero pericolo esistenziale per l’Occidente: le persone che “si credono gatti”. Non è una barzelletta, ma l’ultima frontiera del surrealismo repubblicano. In Texas, il movimento che sostiene Trump ha portato in aula il “Furries Act”, una proposta di legge nata da una bufala: l’idea che nelle scuole pubbliche gli insegnanti stiano installando lettiere per gatti nei bagni, per assecondare gli studenti che si “identificano” come animali. Per meglio comprendere l’assurdità, vediamo chi sono questi Furries: si tratta di appassionati di animali antropomorfi presenti in videogiochi, fumetti e cartoni animati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Maga hanno trovato il loro nemico esistenziale: le persone che “si credono gatti”

Leggi anche: Il miracolo di Agostino, Alfredo e Domenico e quelle 200 persone che a Monza hanno trovato la vita e il futuro

Approfondimenti e contenuti su I Maga hanno trovato il loro nemico....

Discussioni sull' argomento Blog | I Maga hanno trovato il loro nemico esistenziale: le persone che si credono gatti; Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all'Iran; Trump non piace piu', Maga invece si. Nell'elettorato centrodestra: se il presidente perde consensi il suo movimento convince; L'attacco disgustoso e malvagio all'Iran divide i sostenitori MAGA.

I Maga hanno trovato il loro nemico esistenziale: le persone che si credono gattiMentre soffiano venti di guerra in Medio Oriente e il mondo affronta una delle sue ore più buie, oltreoceano i MAGA hanno finalmente trovato il vero pericolo esistenziale per l’Occidente: le persone c ... ilfattoquotidiano.it

In occasione dell’8 Marzo (Festa della Donna),il KRAV MAGA di Sandrigo ha svolto una lezione di Difesa Personale alle nostre studentesse di 4^ e 5^ che hanno potuto apprendere le tecniche principali di Autodifesa. Un ringraziamento particolare ai tecnici in - facebook.com facebook

Non sanno nulla, non vengono informati di nulla. Tajani col cappello Maga in mano da Trump, Crosetto in Qatar inconsapevole dell'attacco. Figuracce su figuracce! Vergogna! x.com