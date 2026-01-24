A Milano, in via Forze Armate, un uomo ha aggredito un 35enne con un'arma da taglio, causando ferite. L’episodio sembra essere un'aggressione mirata, probabilmente volta a intimidire o trasmettere un messaggio, piuttosto che un tentativo di uccisione. La polizia ha avviato le indagini e si sta concentrando sulla caccia all’uomo, mentre si cercano dettagli utili per chiarire i motivi dell’accaduto.

Milano – Un agguato mirato. Per colpire il bersaglio designato. Non per uccidere, con ogni probabilità, ma per ferire, intimidire o mandare un messaggio. Poco dopo le 20 di sabato 24 gennaio, un uomo è entrato in un bar di via delle Forze Armate a Milano e ha mirato per due volte alla gamba destra di un trentacinquenne ecuadoriano: entrambi i colpi di arma da fuoco sono andati a segno, ferendo il sudamericano alla coscia; uno dei proiettili è entrato e uscito, mentre l’altro è rimasto conficcato nell’arto inferiore. I soccorsi e le indagini. La chiamata al 112 ha innescato l’intervento dei sanitari di Areu, che hanno stabilizzato il trentacinquenne prima di trasportarlo in codice giallo al San Carlo; i primi bollettini medici hanno escluso sin dall'inizio il pericolo di vita, e l'uomo è sempre rimasto cosciente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, entra in un bar in via Forze Armate e gambizza un 35enne: caccia all’uomo

Leggi anche: Qualiano (Napoli), 35enne accoltellata da un uomo vicino a casa: è in gravi condizioni. Caccia all’aggressore

Leggi anche: Incendio in via Forze Armate a Milano: pompieri al lavoro da ore. Evacuate sei famiglie

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Milano - Pallacanestro: una stagione in crescita tra seconde fasi e Mini Basket; Olimpiadi invernali, a Milano un collezionista di spille dei Giochi; Studio Rock si integra con lo studio ICFC: Enrico Calabretta entra in qualità di Equity Partner con un team di 16 professionisti; Entra dentro Gomorra - Le Origini | Sky e NOW portano a Milano nel weekend un enorme tv a tubo catodico per entrare nel mondo della serie diretta da Marco D'Amore.

Milano, entra in un bar in via Forze Armate e gambizza un 35enne: caccia all’uomoIl ferito, soccorso e portato in codice giallo al San Carlo, è sempre rimasto cosciente. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore in fuga ... ilgiorno.it

Milano entra nella Top 15 mondiale delle città più ricche: tra record di miliardari e 10 nuovi arrivi al giorno, ecco perché il capoluogo lombardo è diventato il paradiso dei grandi patrimoni https://ebx.sh/IsoAcO - facebook.com facebook

Milano Cortina 2026, Sky Sport entra nello spirito olimpico con Super Atleti x.com