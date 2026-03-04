Dalle aule al tour sostenibile oltre 22mila studenti in gara | c’è tempo fino al 17 aprile per partecipare

Oltre 22.000 studenti stanno partecipando a un progetto che coinvolge sia le scuole che un tour sostenibile. Tra di loro, più di 11.000 hanno presentato domanda per un'iniziativa dedicata alla tutela dell'acqua. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile e rappresentano un segnale della crescente attenzione dei giovani verso le tematiche ambientali.

Tra video-contest e tour negli impianti, ecco come migliaia di studenti stanno diventando i nuovi custodi delle risorse idriche. C'è tempo fino al 17 aprile per partecipare alla sfida nazionale. C'è un numero che chiarisce meglio di tanti discorsi quanto il tema ambientale stia finalmente entrando nelle case, ma soprattutto nelle teste, dei più giovani: oltre 11mila nuovi studenti si sono messi in fila per partecipare a un progetto dedicato alla tutela dell'acqua. Un'accelerata pazzesca che ha portato il totale dei partecipanti a quota 22mila, trasformando quella che era nata come una semplice lezione tra i banchi in un vero e proprio movimento nazionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Iscrizioni scolastiche 2026/2027 al via: c’è tempo fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica, coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti e famiglieLe iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Dalle aule al supercomputer: gli studenti delle Aldini Valeriani conquistano LeonardoIl team bolognese vince la sfida regionale di calcolo ad alte prestazioni al Tecnopolo, battendo la concorrenza di dieci istituti scolastici Il... Contenuti utili per approfondire Dalle aule al tour sostenibile oltre.... Argomenti discussi: Disagio minorile, un vademecum per riconoscerlo e segnalarlo: al via il tour del Garante nelle scuole pugliesi; Close the Gap 2026: quando l’educazione alle relazioni entra nei supermercati e chiede di diventare materia scolastica - fem. In trecento fuori dalle aule. Alunni ancora al freddo al Sismondi-PacinottiPrimi giorni di scuola nel 2026 che continuano ad essere complicati per gli istituti superiori pesciatini: dopo le difficoltà del Sismondi-Pacinotti per il riscaldamento, ci sono aspetti che non ... lanazione.it