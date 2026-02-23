Lavoro a Roma calano le assunzioni fino ad aprile | un posto su quattro è a tempo indeterminato

Il mercato del lavoro a Roma ha subito un calo delle assunzioni fino ad aprile, causato dalla riduzione delle opportunità offerte alle aziende. Solo un quarto dei nuovi contratti sono a tempo indeterminato, mentre le assunzioni totali diminuiscono rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le imprese sembrano più caute e preferiscono contratti temporanei, lasciando molti lavoratori in attesa di stabilità. La situazione rimane incerta e riguarda diversi settori della città.

Un calo dei posti di lavoro disponibili rispetto allo stesso periodo del 2025 e un tasso di assunzioni a tempo indeterminato di circa il 25%. È quanto emerge dall’ultimo report del Sistema Informativo Excelsior, uno studio di Unioncamere con la collaborazione della Camera di commercio di Roma che, ogni mese, chiede alle imprese del territorio quanti lavoratori conta di assumere. Se febbraio 2026 sono previste 36.780 entrate complessive nel mondo del lavoro, in aumento di 2.740 unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel trimestre, però, i dati non sono incoraggianti. Tra febbraio e aprile sono previste 112. 🔗 Leggi su Romatoday.it Sicilia: 54 milioni per il “South Working”, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile.La Sicilia investe 54 milioni di euro nel progetto “South Working”, con l’obiettivo di trattenere i giovani e rilanciare l’economia. Leggi anche: Lavoro, Astral assume a tempo indeterminato: 31 posti per la Roma nord Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: AI e lavoro, i bot rimpiazzano i giovani neoassunti: calano le opportunità; Ferrovia Roma Nord e Metromare, meno soppressioni nel 2026: segnali di miglioramento per i pendolari; La frana a Sonvico di Pisogne. I tecnici si calano in parete. Fori per inserire l’esplosivo; Dalla Roma-Viterbo alla Metromare, migliora il servizio sulle tratte dei pendolari: corse soppresse giù dell'85%. Lavoro in Italia: a novembre calano gli occupati e volano gli inattiviL'ultimo rilevamento statistico mostra una dinamica mensile in chiaroscuro: diminuiscono sia i lavoratori che i disoccupati, mentre cresce nettamente il numero di chi smette di cercare un impiego. Il ... it.euronews.com Lavoro, calano gli inattivi, aumentano gli occupati: la spinta del MezzogiornoCi sono altri 67mila nuovi occupati in Italia a settembre scorso rispetto al mese precedente (+0,3%), che arrivano a 176mila su base annua nei confronti del 2024 (+0,7%). Lo dice l’Istat ... ilmattino.it #roma #lavoro #fiumicinoairport JPT Group Agenzia per il Lavoro Divisione Permanent – Filiale di Roma, ricerca per importante multinazionale del settore TRAVEL RETAIL: -ADDETTI ALLA RISTORAZIONE Stiamo cercando: #barista, #cameriere, #aiutocucin - facebook.com facebook 27 febbraio 2026 | Roma | " : , `", evento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con Inps e Inail. Rappresentan x.com