Al Fallaci ' Ritratti di Ivan' omaggio a Ivan Graziani A Castelferretti a raccontare l' artista anche la moglie Anna Bischi

Da anconatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio 2026, alle 17.30, l’Auditorium Fallaci di Castelferretti ospiterà ‘Ritratti di Ivan – Omaggio a Ivan Graziani’. Organizzato dall’associazione Diesis in collaborazione con il Comune di Falconara, l’evento intende approfondire la vita e l’eredità musicale di uno dei più significativi cantautori italiani. La moglie di Graziani, Anna Bischi, parteciperà per condividere ricordi e testimonianze sull’artista.

Domenica 18 gennaio 2026, alle 17.30, l’Auditorium Fallaci di Castelferretti ospiterà ‘Ritratti di Ivan – Omaggio a Ivan Graziani’, evento organizzato dall’associazione musicale Diesis in collaborazione con il Comune di Falconara, dedicato alla storia e all’eredità artistica di uno dei più grandi. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Ottanta. Buon compleanno Ivan": Filippo Graziani celebra il padre al Teatro Colosseo

Leggi anche: Federico Falcone omaggia Ivan Graziani al Fla con il suo nuovo libro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.