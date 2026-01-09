Al Fallaci ' Ritratti di Ivan' omaggio a Ivan Graziani A Castelferretti a raccontare l' artista anche la moglie Anna Bischi
Domenica 18 gennaio 2026, alle 17.30, l’Auditorium Fallaci di Castelferretti ospiterà ‘Ritratti di Ivan – Omaggio a Ivan Graziani’. Organizzato dall’associazione Diesis in collaborazione con il Comune di Falconara, l’evento intende approfondire la vita e l’eredità musicale di uno dei più significativi cantautori italiani. La moglie di Graziani, Anna Bischi, parteciperà per condividere ricordi e testimonianze sull’artista.
