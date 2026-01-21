Paolo Kessisoglu, al Teatro dei Coraggiosi porta in scena Sfidati di me. Domenica 25 gennaio, alle 21.15 il Teatro dei Coraggiosi si Pomarance ospita Paolo Kessisoglu per il secondo appuntamento della stagione teatrale promossa da Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Pomarance in collaborazione con Officine Papage. Il protagonista Kessisoglu, porta in scena uno spettacolo che affronta il mistero che separa due generazioni con una chiave intensa e divertente, diretto da Gioele Dix. In questo spettacolo interpreta un padre, nella sala di attesa del pronto soccorso dove è stato ricoverato il figlio adolescente, a seguito di un incidente dove le sue condizioni risultano poco chiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sfidati di me“. Il mistero separa due generazioni

