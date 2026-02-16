FiberCop per lo sviluppo dei territori a Livorno l' ultima tappa del roadshow
FiberCop ha concluso il suo tour a Livorno, portando fibra ottica nelle zone periferiche della città. La manifestazione si è svolta in un quartiere recentemente collegato con nuove infrastrutture, migliorando l'accesso a internet per le famiglie locali. L'evento ha coinvolto cittadini e amministratori, che hanno potuto scoprire i vantaggi di questa rete capillare. La tappa finale ha ribadito l’impegno di FiberCop nel potenziare le connessioni nelle aree meno servite.
L'evento, organizzato da ArciComunicare, è stato un'occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali Il roadshow è un'importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l'efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.
Anci–Fibercop: fa tappa a Napoli il roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori
A Napoli, si svolge il roadshow organizzato da Anci e Fibercop, dedicato allo sviluppo della fibra ottica nei territori.
FiberCop, al via il roadshow per lo sviluppo dei territori
