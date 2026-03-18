Cdm convocato a sorpresa Crosetto | ipotesi missione Onu

Un Consiglio dei ministri è stato convocato improvvisamente, con all’ordine del giorno una possibile missione Onu. Nel frattempo, oggi si sono riuniti Mantovano e Crosetto con i vertici delle forze armate e dei servizi segreti. La riunione riguarda questioni di sicurezza e strategie militari, mentre l’attenzione rimane sulla discussione in corso tra i ministri.

È atteso un Consiglio dei ministri sulla questione caro-carburanti. Intanto oggi riunione di Mantovano e Crosetto con i vertici militari e degli 007. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cdm convocato a sorpresa. Crosetto: ipotesi missione Onu Articoli correlati Hormuz, Crosetto: ‘auspico missione internazionale Onu’Ospite a “Tg4 – Diario del giorno” il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra in Iran. Crosetto: missione ONU a Hormuz per salvare le rotteIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato la necessità di una missione delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza nello Stretto di... Cdm convocato a sorpresa. Crosetto: ipotesi missione Onu Tutti gli aggiornamenti su Cdm convocato Calcio: sorpresa Gasperini, out Baldanzi per febbre e convocato DovbykGian Piero Gasperini per questa sera convoca a sorpresa Artem Dovbyk. Ieri in conferenza aveva detto che non sarebbe stato a disposizione, ma oggi figura tra i convocati diramati dal club sul proprio ... ansa.it Sorpresa Roma: Dovbyk convocato. Le scelte su Baldanzi e HermosoArtem Dovbyk prenderà parte a Roma-Genoa. L'attaccante ucraino è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Una ... corrieredellosport.it