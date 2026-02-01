risk initiative per una rete di sicurezza dei cavi sottomarini resiliente scrive il ministro lin chia lung

Il ministro Lin Chia-lung ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare la rete di sicurezza dei cavi sottomarini. Negli ultimi anni, diversi cavi e oleodotti energetici in Europa e nell’Atlantico sono stati sabotati, creando preoccupazione tra i governi. Ora si lavora a mettere in piedi sistemi più resilienti per prevenire futuri attacchi e garantire l’approvvigionamento energetico.

Negli ultimi anni, diversi cavi sottomarini e oleodotti energetici strategici in Europa e nella regione dell’Atlantico settentrionale sono stati oggetto di sabotaggi, mettendo i governi in stato di massima allerta. Episodi di sabotaggio dei cavi si sono verificati anche in Asia e nei Paesi insulari del Pacifico, portando allo sviluppo di meccanismi di emergenza, di backup e di risposta. Questi eventi ci hanno più volte ricordato che, nell’era digitale, non sono solo i data center a sostenere il funzionamento globale: una rete di cavi che si estende per migliaia di chilometri sotto il mare è cruciale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, due cavi sottomarini di comunicazione tra Svezia, Finlandia ed Estonia sono stati danneggiati.

