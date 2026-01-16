Catturato a Torino il boss latitante del Clan Partenio | arrestato Gianluca Moscatiello
A Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato catturato Gianluca Moscatiello, noto membro del Clan Partenio e latitante da tempo. L’arresto è avvenuto in un’abitazione nel quartiere Lucento, segnando la fine di una lunga latitanza. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata condotte dalle forze dell’ordine nella città.
Torino, 15 gennaio 2026 – La latitanza di Gianluca Moscatiello, ex esponente di spicco del Clan Partenio, si è conclusa con l'arresto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento situato nel quartiere Lucento di Torino.Moscatiello, 49 anni, era ricercato da oltre un mese, dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Spedizione punitiva contro il ragazzo che aveva picchiato il figlio a Torino, il boss Gianluca Moscatiello arrestato dopo tre settimane di latitanza
Leggi anche: Fine della fuga ad Avellino: arrestato Elpidio Galluccio, latitante condannato per il Nuovo Clan Partenio
‘Ndrangheta : catturato Giuseppe Alvaro. Era tra i latitanti più longevi della Piana di Gioia Tauro.
Buongiorno a tutti, sono la figlia di Brossa Antonio ( veniva dalla provincia di Torino) fu catturato in Montenegro dopo l'8 settembre 43. Internato nello Stalag VI C e mandato anche a lavorare nelle miniere tedesche. Cercherei qualcuno che possa aver riportato - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.