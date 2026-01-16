Catturato a Torino il boss latitante del Clan Partenio | arrestato Gianluca Moscatiello

A Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato catturato Gianluca Moscatiello, noto membro del Clan Partenio e latitante da tempo. L’arresto è avvenuto in un’abitazione nel quartiere Lucento, segnando la fine di una lunga latitanza. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata condotte dalle forze dell’ordine nella città.

Torino, 15 gennaio 2026 – La latitanza di Gianluca Moscatiello, ex esponente di spicco del Clan Partenio, si è conclusa con l'arresto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento situato nel quartiere Lucento di Torino.Moscatiello, 49 anni, era ricercato da oltre un mese, dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

