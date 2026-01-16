Catturato a Torino il boss latitante del Clan Partenio | arrestato Gianluca Moscatiello

A Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato catturato Gianluca Moscatiello, noto membro del Clan Partenio e latitante da tempo. L’arresto è avvenuto in un’abitazione nel quartiere Lucento, segnando la fine di una lunga latitanza. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata condotte dalle forze dell’ordine nella città.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.