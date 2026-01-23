Maltempo in Sicilia Cateno De Luca | Moltissime città in ginocchio governo Meloni deve aiutarci

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato ingenti danni a molte città dell’isola. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, evidenzia la gravità della situazione e chiede un intervento immediato da parte del governo Meloni per affrontare l’emergenza e sostenere le comunità colpite. La situazione richiede attenzione e risposte concrete per favorire il ripristino delle zone più danneggiate.

Il sindaco di Taormina e fondatore del partito Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, commenta a Fanpage.it i danni causati dal maltempo in Sicilia: "È un disastro vero e proprio. Il nostro sistema turistico ora è in ginocchio ".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Maltempo, Cateno De Luca a Meloni: "Bollettino di guerra in Sicilia, Stato intervenga"Il maltempo in Sicilia ha causato gravi danni a territori, infrastrutture e attività economiche.

Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avvisoDurante un evento di maltempo in Sicilia, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il collega di Santa Teresa sono stati coinvolti da un’onda durante una diretta social.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avviso; Maltempo, sindaci del Messinese travolti da onda; Maltempo, un'onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook; Maltempo in Sicilia, ciclone Harry: onda gigante travolge il sindaco durante una diretta social.

maltempo in sicilia catenoMaltempo in Sicilia, Cateno De Luca: Moltissime città in ginocchio, governo Meloni deve aiutarciIl sindaco di Taormina e fondatore del partito Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, commenta a Fanpage.it i danni causati dal maltempo in Sicilia: È un disastro vero e proprio. Il nostro sistema ... fanpage.it

maltempo in sicilia catenoCiclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.