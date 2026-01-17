Cateno De Luca apre la due giorni di Caltagirone Le istituzioni non si cambiano con i like Noi mettiamo un bagaglio umano al servizio della Sicilia

Cateno De Luca inaugura a Caltagirone una due giorni dedicata al dibattito politico locale. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di un impegno concreto e umano al servizio della Sicilia, criticando la polarizzazione online e le scelte di candidati imposte da Roma. La sua posizione evidenzia la volontà di rafforzare un confronto autentico, lontano da influenze esterne e prevaricazioni, per un futuro più rappresentativo del territorio.

Il leader di Sud chiama Nord: "Il confronto politico non può essere soffocato dalla prepotenza dei soggetti virtuali né dalla tracotanza dei partiti nazionali che continuano a imporre alla Sicilia candidati scelti in provetta a Roma" «Il confronto politico non può essere soffocato dalla prepotenza dei soggetti virtuali né dalla tracotanza dei partiti nazionali che continuano a imporre alla Sicilia candidati scelti in provetta a Roma, sull'altare di equilibri politici estranei al territorio. La Sicilia viene ancora considerata merce di scambio per assetti nazionali: è questo il nodo che poniamo in modo chiaro e definitivo».

