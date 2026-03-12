Smart working | nuove regole sicurezza e sanzioni per

Il Parlamento ha approvato il 4 marzo una nuova normativa che stabilisce regole più chiare sulla sicurezza per le aziende che utilizzano lo smart working. La legge specifica gli obblighi di sicurezza e introduce sanzioni per chi non si conforma alle disposizioni. Questa normativa interessa tutte le imprese che hanno adottato o intendono adottare il lavoro agile, con l’obiettivo di regolamentare meglio la materia.

Una nuova normativa approvata dal Parlamento il 4 marzo ridefinisce gli obblighi di sicurezza per le imprese che adottano lo smart working. La legge annuale sulle piccole e medie imprese, identificata come Ddl S. 1484-B, stabilisce un nuovo equilibrio tra responsabilità del datore di lavoro e doveri del collaboratore. L’articolo 11 di questo testo modifica parzialmente l’articolo 55 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, introducendo precisi meccanismi di comunicazione scritta. Il cuore della riforma risiede nell’obbligo per l’azienda di fornire un documento informativo periodico sui rischi professionali, sia generici che specifici dell’attività svolta da remoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

