Passerella crollata nell’Adda rischio idraulico a causa dei detriti | richiesta di intervento urgente

Una passerella ciclopedonale è crollata nell’Adda a Maccastorna, in provincia di Lodi, e i detriti hanno creato un rischio idraulico. Le Procure di Lodi e Cremona devono ancora autorizzare l’intervento di rimozione dei resti. La situazione rimane critica e si attende un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area.

Maccastorna (Lodi), 10 marzo 2026 – Si attende il via libera delle Procure di Lodi e Cremona per avviare la rimozione dei resti della passerella ciclopedonale crollata nelll’Adda. Richiesta urgente. L’ Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) ha infatti trasmesso alle due Procure – e per conoscenza alle Province competenti – una richiesta urgente di autorizzazione per accedere alle aree attualmente sotto sequestro e procedere alla rimozione delle strutture e dei detriti precipitati nell’ alveo del fiume. Passerella sull’Adda, c’è il terzo crollo. La rabbia delle comunità: “Vanno rimosse subito le parti centrali rimaste” Rischio idraulico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

