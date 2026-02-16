Rischio idraulico | interventi di messa in sicurezza sul Ciuffenna

Il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Ciuffenna sta per terminare, dopo mesi di interventi. Le squadre hanno rafforzato le sponde e installato nuove barriere per prevenire allagamenti improvvisi, in risposta alle recenti piene che hanno provocato danni alla zona.

È in fase di conclusione il secondo lotto dei lavori lungo il torrente Ciuffenna, intervento strategico inserito nel programma di riduzione del rischio idraulico a tutela del capoluogo. Tali lavorazioni erano state temporaneamente rinviate a causa del maltempo e delle condizioni del terreno. Il perdurare di condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbe incidere sulle tempistiche di completamento e dunque sulla chiusura definitiva del cantiere. Salvo ulteriori peggioramenti, la conclusione è prevista entro fine marzo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Strada Regionale 206 rischia la chiusura ai mezzi pesanti a causa della mancanza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Durante i giorni di Natale, la Romagna ha vissuto nuovamente momenti di emergenza a causa delle piene dei fiumi.

