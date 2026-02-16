Rischio idraulico | interventi di messa in sicurezza sul Ciuffenna
Il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Ciuffenna sta per terminare, dopo mesi di interventi. Le squadre hanno rafforzato le sponde e installato nuove barriere per prevenire allagamenti improvvisi, in risposta alle recenti piene che hanno provocato danni alla zona.
È in fase di conclusione il secondo lotto dei lavori lungo il torrente Ciuffenna, intervento strategico inserito nel programma di riduzione del rischio idraulico a tutela del capoluogo. Tali lavorazioni erano state temporaneamente rinviate a causa del maltempo e delle condizioni del terreno. Il perdurare di condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbe incidere sulle tempistiche di completamento e dunque sulla chiusura definitiva del cantiere. Salvo ulteriori peggioramenti, la conclusione è prevista entro fine marzo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Strada Regionale 206, tavolo di monitoraggio in prefettura: "Rischio chiusura ai mezzi pesanti senza interventi di messa in sicurezza"
La Strada Regionale 206 rischia la chiusura ai mezzi pesanti a causa della mancanza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.
Alluvione, la perizia dell'inchiesta penale: "Interventi urgenti non idonei a evitare né a mitigare il rischio idraulico"
Durante i giorni di Natale, la Romagna ha vissuto nuovamente momenti di emergenza a causa delle piene dei fiumi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Comune potenzia la prevenzione del rischio idraulico: tre interventi strategici per la sicurezza del territorio; Rischio idrogeologico. Sul piatto 8 milioni di euro. Cabina di regia per i lavori; Le opere idrauliche per la messa in sicurezza di Bosa non convincono i cittadini: il Comitato Non Ti Temo presenta nuovi esposti alle Procure; Torrente Milicia, conclusi i lavori di messa in sicurezza. Addio al rischio esondazione nel Palermitano.
Conclusi i lavori nel Torrente Milicia: 1,9 milioni contro il rischio esondazioneSi sono conclusi gli interventi nel torrente Milicia, corso d’acqua che si estende per circa 14 chilometri nel Palermitano e attraversa i territori di Ventimiglia di Sicilia, Altavilla Milicia e Caste ... blogsicilia.it
Rischio idraulico, ora si accelera. Ecco i lavori al collettore di via PolaProseguono a Montemurlo gli interventi di pulizia e sfangamento del collettore di via Pola, in corrispondenza dell’impianto di sollevamento presente lungo il fosso del Meldancione, nell’area compresa ... lanazione.it
Allerta Meteo Sardegna, codice giallo per rischio idraulico: ecco dove - facebook.com facebook
#Allertagialla di #protezionecivile per rischio idraulico x.com