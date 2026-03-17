Antonio Cassano ha dichiarato che Vieri è il miglior centravanti italiano di sempre e ha consigliato a Fabregas di trasferirsi all’estero, affermando che in Italia si apprezza solo il calcio di Allegri. Le sue parole sono state pronunciate a Milano, dove si trova attualmente, tra provocazioni e nuove sfide. Cassano mantiene il suo stile diretto e senza filtri, rimanendo fedele a sé stesso.

Milano – Tra provocazioni e nuove sfide, Antonio Cassano ha il grande merito di restare sempre sempre se stesso. Mai banale e senza mezze misure. È così l’ex Giamburrasca del pallone, prendere o lasciare. È certo una maschera, ma non di se stesso. Un’antropologia umana sempre più rara, ma affascinante. Uno di quei personaggi che non si nascondono. Si mostrano felici per quello che sono. Riconoscono i propri errori e non li rinnegano, semmai ne ridono. Dietro la scorza irruente, Antonio da Barivecchia parla senza ipocrisie o trasformismi prima, durante e dopo Viva El Futbol, un “happening“ più che uno spettacolo teatrale (il format che spopola su YouTube e Twitch), diventando il protagonista della serata milanese al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola (sotto la regia di Corrado Tedeschi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonio Cassano: “Vieri è il centravanti italiano più forte di sempre. A Fabregas ho detto: scappa all’estero. Qui piace solo il cinema di Allegri”

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