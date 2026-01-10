Milan l’ex Florenzi su Leao | Per me è fortissimo spero lo abbia capito perché non si può più aspettare

Nell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore Alessandro Florenzi ha parlato di Rafael Leao, evidenziando le sue qualità e l’importanza di una sua crescita continua. Florenzi ha sottolineato quanto il portoghese sia un talento di grande livello, auspicando che abbia compreso appieno il suo potenziale. Le parole di Florenzi offrono uno sguardo sincero sulla valutazione di Leao, senza enfasi ma con un’attenzione reale alle sue possibilità di miglioramento.

Florenzi su Leao: "Fa cose che ho visto fare a grandi personaggi. Spero sappia quanto è forte" - Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi racconta la sua esperienza al Milan, tra aneddoti su Ibrahimovic e riflessioni sul ciclo della squadra - Alessandro Florenzi racconta il suo viaggio al Milan, la sua esperienza con Zlatan Ibrahimovic e i momenti chiave della sua carriera tra infortuni e vittorie. notiziemilan.it

#Florenzi: " #Gabbia è un pilastro del #Milan. Si vede che ha preso dalle vecchie generazioni" #SerieA #Milan #SempreMilan x.com

L'ex calciatore Alessandro Florenzi, che pochi mesi fa ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo la fine del suo contratto con il Milan, è il primo ospite del 2026 di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli

