Milan l’ex Florenzi su Leao | Per me è fortissimo spero lo abbia capito perché non si può più aspettare
Nell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore Alessandro Florenzi ha parlato di Rafael Leao, evidenziando le sue qualità e l’importanza di una sua crescita continua. Florenzi ha sottolineato quanto il portoghese sia un talento di grande livello, auspicando che abbia compreso appieno il suo potenziale. Le parole di Florenzi offrono uno sguardo sincero sulla valutazione di Leao, senza enfasi ma con un’attenzione reale alle sue possibilità di miglioramento.
Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole sull'attaccante rossonero Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
