Finalmente la polemica a Sanremo 2026! Tutti si preoccupavano di Pucci ma la vera mina vagante è TonyPitony Ora Nino Frassica uno che in tv si vede poco | Fiorello ironico

Questa volta il Festival di Sanremo ha fatto parlare molto più di TonyPitony che di Pucci. Fiorello ha scherzato sulla sua presenza, dicendo che tutti si concentrano su Pucci, ma la vera sorpresa è TonyPitony, che in tv si vede poco e invece sta attirando l’attenzione. La sua presenza sta scuotendo gli equilibri della manifestazione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori a chiedersi cosa succederà nei prossimi giorni.

" A Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout". Nell'ultima puntata de "La Pennicanza", Fiorello ha ironizzato sul passo indietro del comico dalla co-conduzione della terza serata di Sanremo. Lo showman, in compagnia di Fabrizio Biggio, ha esclamato: " Finalmente la polemica a Sanremo! Hai capito Carlo Conti.La politica sta litigando per il comico Andrea Pucci, che alla fine ha fatto un passo indietro: va direttamente all'Eurovision". Fiorello, in tono scherzoso, ha aggiunto: "Una polemica sul Festival. che goduria per noi de La Pennicanza".

