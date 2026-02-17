Massimiliano Allegri ha spiegato che la sconfitta del 2012 non dipese dal gol mancato di Muntari, ma dagli errori successivi. Durante la conferenza stampa prima di Milan-Como, l’allenatore ha ricordato come, pochi giorni dopo il pareggio contro la Juventus, la squadra perse punti importanti in campionato. In particolare, Allegri ha sottolineato che un episodio chiave influì più di quel gol non convalidato.

C'è stato, però, anche modo di parlare di quanto successo sabato sera, in occasione di Inter-Juventus, con l'espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione (entrambi i cartellini gialli inesistenti), la seconda per un contatto in cui l'interista Alessandro Bastoni, già ammonito, ha simulato la caduta, traendo in inganno l'arbitro del match, Federico La Penna. E in una circostanza in cui, da protocollo, il VAR non sarebbe potuto intervenire. Ad Allegri, alla vigilia di Milan-Como, Stefano Bressi, inviato di 'PianetaMilan.it' in conferenza, ha chiesto se quest'episodio - per periodo, dinamica e importanza capitale dell'accaduto - gli ricordasse il gol non concesso a Sulley Muntari in Milan-Juventus 1-1 del 25 febbraio 2012, quando, come tutti ricorderanno, il colpo di testa del centrocampista dei rossoneri, anche allora allenati da Allegri, superò abbondantemente la linea di porta prima della parata di Gianluigi Buffon, in un'epoca in cui la Goal Line Technology non esisteva ancora. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Lo Scudetto 2012 non l’abbiamo perso per il gol di Muntari, ma dopo. Un episodio …”

Cassano esagera: “La Juve ha fatto più danni della grandine, ora fa la morale ma non rompesse il c**zo! Ho perso uno Scudetto per il gol di Muntari”Antonio Cassano ha accusato duramente la Juventus, sostenendo che i danni causati dalla squadra sono peggiori della grandine, e ha aggiunto che ora cerca di dare lezioni di morale.

Allegri frena le polemiche: «Un episodio ti condiziona una partita, non il campionato. C’è da migliorare il VAR. Kalulu come Muntari? Diversi, vi spiego perché»Max Allegri interviene per calmare le tensioni dopo l’episodio controverso in Inter-Juve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.