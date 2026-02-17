Allegri | Lo Scudetto 2012 non l’abbiamo perso per il gol di Muntari ma dopo Un episodio …
Massimiliano Allegri ha spiegato che la sconfitta del 2012 non dipese dal gol mancato di Muntari, ma dagli errori successivi. Durante la conferenza stampa prima di Milan-Como, l’allenatore ha ricordato come, pochi giorni dopo il pareggio contro la Juventus, la squadra perse punti importanti in campionato. In particolare, Allegri ha sottolineato che un episodio chiave influì più di quel gol non convalidato.
C'è stato, però, anche modo di parlare di quanto successo sabato sera, in occasione di Inter-Juventus, con l'espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione (entrambi i cartellini gialli inesistenti), la seconda per un contatto in cui l'interista Alessandro Bastoni, già ammonito, ha simulato la caduta, traendo in inganno l'arbitro del match, Federico La Penna. E in una circostanza in cui, da protocollo, il VAR non sarebbe potuto intervenire. Ad Allegri, alla vigilia di Milan-Como, Stefano Bressi, inviato di 'PianetaMilan.it' in conferenza, ha chiesto se quest'episodio - per periodo, dinamica e importanza capitale dell'accaduto - gli ricordasse il gol non concesso a Sulley Muntari in Milan-Juventus 1-1 del 25 febbraio 2012, quando, come tutti ricorderanno, il colpo di testa del centrocampista dei rossoneri, anche allora allenati da Allegri, superò abbondantemente la linea di porta prima della parata di Gianluigi Buffon, in un'epoca in cui la Goal Line Technology non esisteva ancora. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
