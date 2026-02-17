Cassano esagera | La Juve ha fatto più danni della grandine ora fa la morale ma non rompesse il c**zo! Ho perso uno Scudetto per il gol di Muntari

Antonio Cassano ha accusato duramente la Juventus, sostenendo che i danni causati dalla squadra sono peggiori della grandine, e ha aggiunto che ora cerca di dare lezioni di morale. In un intervento infuocato, l’ex calciatore ha anche ricordato di aver perso uno Scudetto a causa di un gol di Muntari. La sua polemica si è concentrata sulla decisione di espellere Kalulu nel derby d’Italia, che ha definito ingiusta. Cassano si è lasciato andare a un commento forte, senza risparmiare parole dure contro i bianconeri.

Antonio Cassano ha affossato la Juventus senza mezzi termini sulla questione del cartellino rosso dato a Kalulu nel derby d’Italia. Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol dell’episodio di sabato sera, mandando pesanti frecciatine alla Juventus. ULTIME JUVE LIVE SULLA JUVE – « Anche Pavel Nedved che è stato un’icona, contro di me in uno Juventus-Roma si è buttato a terra e l’ha ripetuto tre volte ‘è giusto, è giusto, è giusto’, nessuna gogna mediatica. Krasic inciampato da solo a Bologna, si butta a terra, nessuno ha detto niente. Gigi Buffon, a cui sono affezionato e voglio bene, io ho perso uno Scudetto, lui stesso ha detto all’intervista ‘anche se mi accorgevo che la palla era dentro non l’avrei detto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cassano esagera: “La Juve ha fatto più danni della grandine, ora fa la morale ma non rompesse il c**zo! Ho perso uno Scudetto per il gol di Muntari” Cassano difende Bastoni: «Vergonatevi! È uno schifo la Juve che fa la morale dopo tutti i disastri fatti a suo favore» Antonio Cassano ha criticato duramente la Juventus, accusandola di ipocrisia dopo le polemiche su Bastoni. È Bastoni l’eroe dello scudetto interista della Marotta League. Uno e trino nell’antisportività, siamo al livello del gol di Muntari Bastoni ha segnato il gol decisivo che ha assicurato lo scudetto all’Inter nella Marotta League, suscitando polemiche per il suo comportamento scorretto. PER CASSANO LA JUVE VINCE LO SCUDETTO! #adani #cassano #vivaelfutbol #juventus #napoli #juvenapoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cassano: La Juventus non rompa il ca**o, ci ho perso uno scudetto. Chiellini? Nemmeno lo sfioravi e...Nella puntata di Viva el Futbol l'ex calciatore Antonio Cassano ha espresso il suo parere dopo Inter-Juventus. areanapoli.it Juve, Cassano lancia la provocazione: 'Sicuri che a Giuntoli vada a genio Allegri?'Nelle scorse ore gli ex calciatori Antonio Cassano e Daniele Adani sono tornati a parlare della Juventus ai microfoni della trasmissione Twitch Bobo TV. Il barese ha lanciato una provocazione ... it.blastingnews.com Quando è quello giusto, lo sai. Non serve esagerare. Non serve spiegare. Ci sono cuori che non sono solo gioielli. Sono scelte. Sono momenti. Sono ricordi che iniziano oggi. Scoprilo dal vivo nei nostri punti vendita Gold & More. Isernia - Castel di Sangr facebook