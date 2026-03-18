Caso Resinovich Sebastiano Visintin a Open | È Giacomo Molinari il nuovo indagato per frode processuale

Sebastiano Visintin ha annunciato a Open che Giacomo Molinari, preparatore anatomico, è diventato il nuovo indagato nel caso Resinovich. La sua posizione è legata alla vicenda della vertebra rotta. La notizia arriva in un momento di aggiornamento sull’indagine e riguarda direttamente il coinvolgimento di Molinari nel procedimento. La procura ha aperto un’indagine per frode processuale.

«Si tratta del preparatore anatomico, Giacomo Molinari. È lui il nuovo indagato per quella vicenda della vertebra rotta». Lo dice a Open Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, tuttora unico indagato per l’omicidio della 63enne triestina. Nonostante i sospetti ricadessero effettivamente su di lui, Visintin rivela senza troppi giri di parole l’identità del nuovo indagato nel fascicolo parallelo per frode processuale: si tratta del tecnico che l’11 gennaio 2022 partecipò all’esame autoptico sui resti della donna, trovata morta il 5 gennaio 2022, e che, spontaneamente, dichiarò di aver lesionato il cadavere durante le manovre preparatorie. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Nel caso di Liliana Resinovich c’è un nuovo indagato per frode processualeC'è un nuovo indagato per frode processuale nella vicenda giudiziaria legata alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel dicembre 2021... Morto Claudio Sterpin, per Sebastiano Visintin "porta via con sé i segreti" sul caso Liliana ResinovichSebastiano Visintin ha parlato della morte di Claudio Sterpin, avvenuta sabato 14 febbraio. Tutto quello che riguarda Caso Resinovich Temi più discussi: Caso Resinovich, occhi puntati sullo zirconio rilevato sulle scarpe di Liliana; Liliana Resinovich, Visintin certo di non andare a processo perché non ci sono elementi contro di me; Cosa sapeva Sterpin. Quelle parole del vedovo di Lilly in tv; Un altro indagato nel caso Resinovich, stavolta è per frode processuale. Un altro indagato nel caso Resinovich, stavolta è per frode processualeLo sostiene Chi l'ha visto. Lo scorso anno Sergio Resinovich aveva querelato il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, il quale dichiara al Piccolo di non aver ricevuto nessuna notifica ... triesteprima.it Caso Resinovich, lo scoop di Chi l’ha visto: c’è un altro indagato! Chi èNel caso Resinovich emerge un possibile nuovo sviluppo investigativo che potrebbe cambiare, almeno in parte, il quadro giudiziario della vicenda legata alla ... thesocialpost.it Caso Resinovich: il marito Sebastiano Visintin rivela a Open l'identità dell'uomo iscritto nel registro degli indagati per il giallo della vertebra rotta - facebook.com facebook Secondo "Chi l'ha visto" ci sarebbe un altro indagato nel caso Resinovich. Accusato di frode processuale. Potrebbe essere un tecnico anatomopatologo #ANSA x.com