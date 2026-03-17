Nel caso di Liliana Resinovich c'è un nuovo indagato per frode processuale

Nella vicenda giudiziaria relativa alla morte di Liliana Resinovich, una donna di 63 anni scomparsa a dicembre 2021 e trovata morta a gennaio 2022, si registra un nuovo indagato per frode processuale. La procura ha aperto un’indagine che coinvolge questa persona, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sul ruolo che potrebbe aver ricoperto nel procedimento. La situazione resta sotto osservazione.

C'è un nuovo indagato per frode processuale nella vicenda giudiziaria legata alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio del 2022. Si tratta di un procedimento a parte rispetto a quello di omicidio, per il quale è invece indagato il marito Sebastiano Visintin. La notizia è stata confermata a Fanpage.it dal fratello della 63enne, Sergio Resinovich. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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+++ LILIANA RESINOVICH: C'E' UN NUOVO INDAGATO PER FRODE PROCESSUALE +++

Una raccolta di contenuti su Liliana Resinovich

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com