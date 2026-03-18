Caso Moro lo scrittore Maritato | Quelle verità che ancora non osiamo guardare

A 48 anni dal rapimento di Aldo Moro, uno scrittore ha commentato che ci sono verità ancora nascoste che non siamo pronti a affrontare. La vicenda dello statista si intreccia con aspetti che vanno oltre il terrorismo e le apparenze, lasciando ancora molti dettagli irrisolti e domande senza risposta. La discussione si concentra su quello che non è stato ancora detto o scoperto.

A quarantotto anni dal rapimento di Aldo Moro, la memoria di uno statista insegna che la verità va oltre il terrorismo e le apparenze. “A quarantotto anni dal rapimento di Aldo Moro, il silenzio della storia pesa ancora più delle parole. Il 16 marzo 1978 non è soltanto il giorno in cui l’Italia perse uno dei suoi più grandi statisti. È il giorno in cui la Repubblica imparò quanto può essere fragile quando qualcuno decide che il futuro non deve cambiare. Il commando che agì in via Fani viene attribuito alle Brigate Rosse. Ma la storia italiana, quando la si guarda davvero negli occhi, insegna che spesso ciò che appare in superficie è soltanto la parte visibile di qualcosa di molto più grande. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Caso Moro, lo scrittore Maritato: “Quelle verità che ancora non osiamo guardare” Articoli correlati Leggi anche: Napoli, lo scrittore Maritato annuncia la nuova drammaturgia su Pasolini Spalletti a DAZN: «Dobbiamo continuare a guardare quelle che sono davanti a noi. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo. Yildiz? Gli voglio bene come a un figlio»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... “QUANDO MORO È STATO UCC1SO LE BRIGATE ROSSE NON C’ERANO” “QUESTA è LA VERITÁ DRAMMATICA!!” Altri aggiornamenti su Caso Moro Temi più discussi: Caso Moro, lo scrittore Maritato: Quelle verità che ancora non osiamo guardare; Il rapimento di Moro e la profezia di Sciascia; Chalandon: Io, maoista, segnato dall’omicidio Moro; MISTERI ITALIANI, caso Moro. Il giallo di Via Mario Fani e la congiura del silenzio. Caso Moro, lo scrittore Maritato: Quelle verità che ancora non osiamo guardareNapoli, 17 Marzo - A quarantotto anni dal rapimento di Aldo Moro, il silenzio della storia pesa ancora più delle parole. Il 16 marzo 1978 non è soltanto il ... sciscianonotizie.it Il caso Moro, a Sassari il docufilm di Tommaso Cavallini«Il fatto certo è che in via Fani, al momento della strage, si stagliava l'ombra di Gladio, la struttura paramilitare segreta nata da un accordo tra Cia e Sifar, il servizio segreto militare»: così lo ... unionesarda.it Caso Moro, quel pedinamento contro l’ambasciata in Nicaragua nei file desecretati sul br Casimirri - la Repubblica x.com Il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Inizia uno dei capitoli più drammatici della storia della Repubblica. A quasi cinquant’anni di distanza, il caso Moro continua a sollevare domande e interrogativi. Questo libro riparte d - facebook.com facebook