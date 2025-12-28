Spalletti a DAZN: «Dobbiamo continuare a guardare quelle che sono davanti a noi». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo Pisa. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. HA CAMBIATO LA PARTITA – « L’ho cambiata. la cambiano sempre i calciatori con quello che è il loro comportamento. Naturalmente nel primo tempo mancando la qualità di Yildiz, Openda è un calciatore da palla in profondità e attacco allo spazio, i centrocampisti con i quali non riuscivamo ad avere qualità sulla trequarti, per cui diventa difficile poter creare qualcosa soprattutto se ci mancano un po’ di numeri del dieci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Dobbiamo continuare a guardare quelle che sono davanti a noi. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo. Yildiz? Gli voglio bene come a un figlio»

Leggi anche: Gattuso: «La contestazione dei tifosi mi amareggia. Abbiamo fatto quello che dovevamo, sono soddisfatto»

Leggi anche: Yildiz a DAZN: «Dobbiamo pensare partita dopo partita, oggi siamo contenti ma dobbiamo guardare avanti perché abbiamo ancora tante partite»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve-Roma, Conceicao e Openda fanno volare Spalletti. Tutte le dichiarazioni; Juve, Conceiçao: L'infortunio? Penso di non avere niente di grave; L’AVVERSARIA • JUVENTUS Le dichiarazioni di Spalletti, Locatelli, Openda, Bremer e Conceicao; Conceicao a DAZN: 'Spalletti intelligente'. Poi parla Bremer: 'In settimana ero un po' in ansia'.

DAZN - Juventus, Spalletti: "Pisa? Dobbiamo pensare a vincere e basta" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Pisa: "Koopmeiners torna a centrocampo? napolimagazine.com