napoli lo scrittore maritato annuncia la nuova drammaturgia su pasolini

Premiato a Ostia, l’autore annuncia una nuova drammaturgia e un progetto cinematografico per riportare Pasolini al centro del dibattito culturale.. “In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”, opera che negli anni ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico sulla figura e sull’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. A margine della premiazione, Maritato ha annunciato una nuova drammaturgia originale, che debutterà a gennaio con un tour nazionale e che partirà simbolicamente da Napoli. “La drammaturgia porterà in scena un Pasolini che parla a se stesso e alla propria coscienza – ha detto Maritato -, un dialogo interiore tra l’uomo, il poeta e il testimone del suo tempo, in cui vita, contraddizioni e morte si intrecciano in una scrittura essenziale e radicale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

