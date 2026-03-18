La famiglia Cappa ha presentato più di cinquanta denunce relative al caso Garlasco. La Procura di Milano sta lavorando all’identificazione di queste persone, che sono state segnalate come coinvolte nelle indagini. Le denunce riguardano fatti specifici e sono state depositate nel corso delle ultime settimane. Le autorità continuano a raccogliere elementi per approfondire la vicenda.

Il fascicolo, sul tavolo del pubblico ministero Antonio Pansa, è cresciuto negli ultimi mesi, in parallelo con il ritorno dell’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. Le gemelle Cappa però non sono mai state indagate né nell’inchiesta su Andrea Sempio e neppure in passato. Le prime iscrizioni nel registro degli indagati potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Se molti messaggi finiti sotto la lente hanno un contenuto diffamatorio, l’attenzione degli inquirenti si sta concentrando su un esposto recente. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, il documento smentirebbe plurime calunnie che si sono susseguite nell’ultimo anno. E a questo sono allegati dei supporti audio: più registrazioni che coinvolgerebbero una manciata di persone, alcune in prima linea nel caso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalla famiglia Cappa

Articoli correlati

Garlasco, più di 50 denunce della famiglia Cappa contro giornali, trasmissioni, social, blog e opinionistiA quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso giudiziario che ha segnato profondamente la cronaca italiana torna al centro...

Garlasco, la famiglia Cappa presenta 50 denunce contro giornalisti e tv. Olga Mascolo: “Paradossale”Una cinquantina di querele sono state presentate in Procura a Milano dalla famiglia Cappa nei confronti dei giornalisti che si sono occupati del...

Caso Garlasco. Finalmente famiglia Kappa Si, ma non solo. Delitto Chiara Poggi

Tutti gli aggiornamenti su Caso Garlasco

Temi più discussi: Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati); Garlasco, le gemelle K passano all’attacco: in arrivo oltre 50 denunce; Cronaca. Garlasco, i Cappa presentano 50 denunce contro media e opinionisti; Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati).

Garlasco, le «gemelle K» passano all’attacco: in arrivo oltre 50 denunceEntro 90 giorni la perizia definitiva sul delitto di Garlasco. Sempio rilancia il suo alibi, le gemelle Cappa passano al contrattacco ... panorama.it

Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati)Almeno cinquanta denunce. Non solo testate e firme note, ma anche una galassia di odiatori social pronti a colpire dietro l'anonimato della tastiera. La Procura di Milano sta procedendo all'identifica ... milanotoday.it

Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Nuova svolta nel caso >> https://buff.ly/bZaNRkl - facebook.com facebook