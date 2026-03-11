Garlasco più di 50 denunce della famiglia Cappa contro giornali trasmissioni social blog e opinionisti

La famiglia Cappa ha presentato oltre cinquanta denunce contro giornali, trasmissioni, social, blog e opinionisti. La vicenda riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi venti anni fa, e il procedimento giudiziario che ha coinvolto il caso. La discussione pubblica si concentra sui contenuti diffusi e sulle accuse mosse contro vari soggetti dell’informazione e dell’opinione.

A quasi due decenni dall' omicidio di Chiara Poggi, il caso giudiziario che ha segnato profondamente la cronaca italiana torna al centro dell'attenzione pubblica. La Procura di Pavia, impegnata nelle nuove verifiche investigative ormai prossime alla conclusione, ha riacceso l'interesse mediatico su una vicenda che dal 2007 continua a generare interrogativi, polemiche e ricostruzioni spesso controverse. In questo clima, la famiglia Cappa è nuovamente finita sotto i riflettori. Le gemelle Cappa, cugine della giovane uccisa a Garlasco, sono state più volte citate negli anni in ipotesi e racconti non confermati che circolano tra trasmissioni televisive, social network e blog.