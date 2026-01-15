Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere

Il revenge porn rappresenta una delle forme più diffuse di violenza digitale, con il 62% degli italiani che si sente esposto secondo il Garante per la protezione dei dati personali. La legge del Codice Rosso è stata introdotta per contrastare efficacemente questa problematica e tutelare le vittime di violenza di genere, rafforzando la tutela legale e prevenendo abusi online.

Uno dei principali rischi legati alla vita digitale è senza dubbio il revenge porn: il 62% degli italiani, secondo la Relazione al Parlamento del Garante per la protezione dei dati personali, dichiara di esserne esposto. Per revenge porn si intende la diffusione in rete di immagini sessualmente esplicite, rese note senza il consenso dell’interessato. Per meglio esplicitare la definizione, basta riportare un’affermazione di Silvia Vecchini, pubblicata su Wired.it il 24 aprile 2014, che l’enciclopedia Treccani evidenzia proprio alla voce “revenge porn”: è la pornografia della vendetta, quella pratica di pubblicare in rete materiale imbarazzante come un video hard fatto in casa oppure un’immagine dell’ex nuda. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genere Leggi anche: Acireale, violenza di genere a 5 anni dall'istituzione del "Codice rosso": i dati di Telefono Arcobaleno Leggi anche: Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale contro figlio presidente Senato e Tommaso Gilardoni: resta il reato di revenge porn Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Revenge porn: Come difendersi. Attenzione a dati e foto e denunciare subito; Revenge porn e cyberbullismo, dai 14 anni gli studenti possono agire da soli: guida pratica all'uso del modulo di segnalazione online con SPID; Contrasto alla violenza sulle donne, una campagna ad hoc; Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica: risposte innovative alle minacce globali. Revenge porn: "Come difendersi. Attenzione a dati e foto e denunciare subito" - L’avvocato Gugliotta mette in guardia sulla violenza online "Obbligo per le piattaforme di agire subito per bloccare i materiali". msn.com

Revenge porn e sextortion in Italia, oltre 1.400 casi l’anno. Vi parliamo del report annuale qui https://geopop.it/1GEPr - facebook.com facebook

"O ci parli o io lo denuncio per ricatto e revenge porn, con Nina o senza Nina" #SabrinaFerilli #AugustoFornari #ATestaAlta #FictionMediaset @MedInfinityIT x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.