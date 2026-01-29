Caso Signorini-Corona l’ex manager di Medugno non risponde ai pm | Piscopo è indagato per revenge porn
Milano, 29 gennaio 2026 – Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, si è rifiutato di rispondere ai pm durante l’interrogatorio di oggi. È indagato per revenge porn nel caso che coinvolge i nomi di Signorini e Corona. L’uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, lasciando ancora molte domande senza risposta.
Milano, 29 gennaio 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, l' ex manager del modello Antonio Medugno interrogato oggi in Procura a Milano nel filone per l'accusa di revenge porn sul cosiddetto caso Corona-Signorini. L’accusa di revenge porn. Piscopo, indagato per revenge porn come Corona per la diffusione di chat e immagini di dialoghi tra l’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno e il presentatore tv Alfonso Signorini, ha scelto di non rispondere alle domande dei pm Mannella e Gobbis, questa mattina, in Tribunale a Milano. Dagli accertamenti nelle indagini della Polizia e dei pm risulta che sarebbe stato proprio Piscopo a consegnare all'ex re dei paparazzi chat e immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Corona nel suo format ‘Falsissimo’, nella puntata di dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L'ex manager di Medugno, Alessandro Piscopo, interrogato in Procura a Milano: è indagato per revenge porn
Questa mattina a Milano, Alessandro Piscopo, l'ex manager di Medugno, è stato ascoltato in Procura.
Caso Signorini: dopo la denuncia di Antonio Medugno, indagato anche l'ex manager Alessandro Piscopo
In seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un'indagine.
