Caso Caliendo cartella clinica alterata e nuovi sequestri | indagati Oppido e Bergonzoni le reazioni

Nella vicenda che riguarda la morte del bambino di due anni e quattro mesi, la Procura di Napoli ha aperto un’indagine più ampia, includendo anche il reato di falso in concorso. Sono stati sequestrati nuovi materiali e sono indagati due persone, Oppido e Bergonzoni, in relazione a una cartella clinica che sarebbe stata alterata. La situazione si sta evolvendo con ulteriori accertamenti e sequestri.

Caso Domenico Caliendo, cosa contestano i pm di Napoli?. L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, due anni e quattro mesi, si allarga e si fa più pesante: la Procura di Napoli ipotizza ora anche i l reato di falso in concorso. Nel mirino degli inquirenti finiscono due nomi già centrali nel fascicolo: il cardiochirurgo Guido Oppido, 54 anni, e la seconda operatrice Emma Bergonzoni, 32 anni. Entrambi erano già indagati per omicidio colposo in concorso insieme ad altri cinque sanitari dell’ospedale Monaldi. Secondo i magistrati – il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci – ci sarebbero state modifiche nella cartella clinica relative a un elemento chiave: gli orari dell’arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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