Una lite domestica nella frazione di Villadosia, nel comune di Casale Litta, è degenerata in un tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una chiamata, trovando le persone coinvolte e constatando le ferite. La situazione ha portato all’arresto di una persona, mentre gli altri sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

Un tentativo di omicidio ha sconvolto la tranquilla frazione di Villadosia, nel comune di Casale Litta. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato gravemente al petto e al fianco durante una lite domestica degenerata. Il giovane responsabile, un ventiquattrenne, figlio della compagna della vittima, è stato immediatamente arrestato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga. L’episodio si è verificato venerdì sera, quando una discussione accesa tra i due conviventi, entrambi sotto l’effetto dell’alcol, ha portato alla chiusura della donna fuori dall’abitazione. Questo gesto scatenante ha fatto intervenire il figlio di lei, che ha sfoderato un coltello infliggendo più ferite letali all’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casale Litta: lite domestica sfocia in tentato omicidio

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