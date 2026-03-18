Durante la partita tra Cremonese e Fiorentina allo stadio Zini, il cartellone con il messaggio di un giovane tifoso viola, di sette anni, è stato ritenuto inappropriato e quindi vietato. La Cremonese si è scusata ufficialmente con il piccolo Tommaso Mascheroni, residente a Somaglia, che aveva scritto: “Adesso nei sogni ci credo più forte”. L’episodio si è verificato lunedì sera, durante l’ingresso dei tifosi.

Cremona, 18 marzo 2026 – “Adesso nei sogni ci credo più forte”. Il messaggio scritto da Tommaso Mascheroni, sette anni di Somaglia, tifoso da sempre della Fiorentina, non è passato ai controlli all ’ingresso dello Zini lunedì sera, in occasione della gara Cremonese-Fiorentina. Il caso: no al cartellone. “Tommy si è preparato u n cartellone, in continuità con quello che si era portato a Firenze il 4 gennaio - racconta la mamma Vania Franchi, docente alla primaria di Guardamiglio –. Ma durante i controlli di rito all’ingresso dello stadio ci hanno detto che non potevamo entrare col cartellone. Ho chiesto allo stewart di controllarlo. Ha letto il messaggio, ma ha ribadito che il cartellone anche se piccolo non poteva entrare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartellone del piccolo tifoso della Fiorentina “vietato” allo stadio Zini: la Cremonese chiede scusa a Tommy

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