Un steward ha richiesto al ragazzino tifoso della Fiorentina di consegnare un cartello durante la partita, provocando una reazione. La Cremonese ha successivamente inviato una scusa ufficiale a Tommy, il giovane coinvolto. Alla fine, il tifoso si è consolato guardando il risultato e il gol di Dodo, il suo giocatore preferito.

Firenze, 17 marzo 2026 - Alla fine il piccolo Tommaso si è consolato con il risultato e con il gol - e che gol - del suo idoloamico Dodo. Già, perché la serata per lui non era iniziata nel migliore dei modi, quando all'ingresso dello stadio 'Zini' si è visto negare l'ingresso da uno steward del cartello che aveva preparato nel corso della settimana con la mamma Vania. Lei stessa ha fatto sapere via social che il cartello in oggetto " Adesso nei sogni ci credo più forte " era stato respinto ai tornelli, evidentemente perché non autorizzato. Eppure il messaggio di Tommy era totalmente positivo e faceva seguito a quello dello scorso 7 gennaio, quando si presentò al Franchi invitato dalla Fiorentina nel match d'andata proprio contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Steward requisisce cartello al piccolo tifoso della Fiorentina: la Cremonese si scusa con Tommy

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