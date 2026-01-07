L’anno millenario dell’Abbazia di Pomposa

L’anno millenario dell’Abbazia di Pomposa segna un importante traguardo nella storia religiosa e culturale dell’Italia. Con questa ricorrenza, si celebra un patrimonio che attraversa secoli, testimonianza della fede e dell’arte medievale. Mentre a Roma si conclude il Giubileo, l’abbazia di Pomposa si prepara ad accogliere visitatori e studiosi per ricordare i 1000 anni dalla sua consacrazione. Un’occasione per riscoprire un sito di grande valore storico e spirituale.

"Mentre a Roma si chiude la Porta Santa, a Pomposa apriamo l'anno del millenario della consacrazione dell'abbazia". L'ha annunciato, ieri mattina, monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa, attorniato da numerosi sacerdoti, annunciando le celebrazioni del millennio della consacrazione dell'abbazia pomposiana avvenuta il 7 maggio del 1026. Una chiesa gremita, con le autorità militari, il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, rappresentanti di associazioni, tantissimi fedeli e l'accompagnamento del coro "Schola cantorum San Cassiano della Concattedrale di Comacchio" diretto da Maria Rosa Sabattini e organista ed istruttore Giuseppe Guidi.

