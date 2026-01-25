Più turisti all’Abbazia di Pomposa | Premiati gli eventi per valorizzarla

L’Abbazia di Pomposa e il Museo Pomposiano continuano a registrare un aumento dei visitatori, confermandosi tra i luoghi più visitati gestiti dal Ministero. Grazie a eventi e iniziative mirate, l’affluenza è cresciuta notevolmente rispetto agli anni precedenti, valorizzando il patrimonio storico e culturale della zona. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso questo importante sito, che resta un punto di riferimento per turisti e appassionati di arte e storia.

L’Abbazia di Pomposa e il Museo Pomposiano, si confermano il secondo sito più visitato dell’Istituto, tra quelli a gestione diretta del Ministero, con un incremento notevole di visitatori saliti da 61.825 a 64.627. "Sono molto felice dei dati relativi al numero di visitatori che nel 2025 hanno scelto di scoprire o riscoprire l’Abbazia di Pomposa e il Museo pomposiano. Il pubblico ha voluto premiare sia le attività di valorizzazione svolte durante tutto l’anno, sia tutte le operazioni messe in atto per garantire la salvaguardia e tutela del luogo, come i cantieri di restauro degli affreschi o i lavori svolti e conclusi con i finanziamenti Pnrr". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’anno millenario dell’Abbazia di PomposaL’anno millenario dell’Abbazia di Pomposa segna un importante traguardo nella storia religiosa e culturale dell’Italia.

