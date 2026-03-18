La Carta Acquisti da 80 euro permette di acquistare beni di prima necessità, ma molti si chiedono se si possa usarla anche per fare benzina. La questione riguarda la possibilità di utilizzare il bonus per pagare carburante, una domanda che interessa chi utilizza l’auto quotidianamente. La risposta ufficiale chiarisce che il plafond può essere speso anche in stazioni di servizio, purché siano convenzionate.

La Carta Acquisti si conferma un supporto economico limitato ma mirato, pensato per garantire un aiuto concreto alle fasce più fragili della popolazione. Non è una carta utilizzabile per qualsiasi spesa quotidiana, ma uno strumento vincolato a bisogni fondamentali. Per evitare errori o false aspettative, è importante conoscere bene cosa si può acquistare e cosa no. In particolare, sul tema carburante la risposta resta chiara: la benzina non rientra tra gli acquisti consentiti. Nonostante i dubbi sempre più diffusi, visto il tema caldo del caro-benzina, la risposta è purtroppo negativa e con la Carta Acquisti da 80 euro non è possibile fare benzina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta Acquisti 80 euro: si può fare benzina? La risposta che in molti attendono

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