Torna la Carta Acquisti chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette
La Carta Acquisti è nuovamente disponibile, rivolta alle famiglie che desiderano ottenere un contributo di 80 euro per le spese alimentari e le bollette. Introdotta nel 2008, questa misura mira a sostenere le situazioni di bisogno, facilitando l’accesso a un sostegno economico per affrontare le spese quotidiane. Di seguito, le modalità per richiedere il beneficio e i requisiti necessari.
Torna la Carta Acquisti, nata nel 2008 come sostegno alle famiglie per contrastare il caro-vita e sostenere le spese riguardanti alimenti e bollette energetiche. Sul sito del Mef sono disponibili i moduli per chiedere il contributo anche per il 2026. Il programma è stato rinnovato per l’anno appena iniziato e possono aderire i cittadini di almeno 65 anni e i genitori di bambini sotto i tre anni. La misura consiste in un contributo di 80 euro ogni due mesi da spendere per acquisti alimentari, sanitari e bollette di luce e gas. I requisiti per accedere al contributo bimestrale di 80 euro. I requisiti per ottenere la Carta Acquisti sono stringenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Bonus bollette, arriva un contributo da 55 euro: ecco per chi
Leggi anche: Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funziona
Torna la Carta Acquisti, chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette - Torna, anche nel 2026, la Carta Acquisti: chi può ottenere il contributo bimestrale da 80 euro e come presentare domanda. lanotiziagiornale.it
Torna la Carta Acquisti, moduli per la richiesta disponibili online - In questi giorni il ministero dell'Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per farne richiesta. ansa.it
Carta acquisti, 40 euro al mese per le spese alimentari - In questi giorni il ministero dell'Economia ha infatti reso disponibili sul proprio sito i moduli per fare richiesta del contributo che, nato nel ... ilmessaggero.it
Torna con il nuovo anno la nostra rubrica "ti consiglio un libro: i suggerimenti di lettura del GdL Vele di Carta", nuova rotte letterarie per scoprire storie che restano addosso e orizzonti che non avresti mai immaginato. Hai voglia di spiegare le vele insieme a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.