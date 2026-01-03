La Carta Acquisti è nuovamente disponibile, rivolta alle famiglie che desiderano ottenere un contributo di 80 euro per le spese alimentari e le bollette. Introdotta nel 2008, questa misura mira a sostenere le situazioni di bisogno, facilitando l’accesso a un sostegno economico per affrontare le spese quotidiane. Di seguito, le modalità per richiedere il beneficio e i requisiti necessari.

Torna la Carta Acquisti, nata nel 2008 come sostegno alle famiglie per contrastare il caro-vita e sostenere le spese riguardanti alimenti e bollette energetiche. Sul sito del Mef sono disponibili i moduli per chiedere il contributo anche per il 2026. Il programma è stato rinnovato per l’anno appena iniziato e possono aderire i cittadini di almeno 65 anni e i genitori di bambini sotto i tre anni. La misura consiste in un contributo di 80 euro ogni due mesi da spendere per acquisti alimentari, sanitari e bollette di luce e gas. I requisiti per accedere al contributo bimestrale di 80 euro. I requisiti per ottenere la Carta Acquisti sono stringenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Torna la Carta Acquisti, chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette

Leggi anche: Bonus bollette, arriva un contributo da 55 euro: ecco per chi

Leggi anche: Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funziona

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Torna la Carta Acquisti, chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette - Torna, anche nel 2026, la Carta Acquisti: chi può ottenere il contributo bimestrale da 80 euro e come presentare domanda. lanotiziagiornale.it