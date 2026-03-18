Carrick ha guidato lo United a ottenere sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, portando i Red Devils al terzo posto in Premier League. La sua gestione ha suscitato opinioni contrastanti tra gli ex giocatori, che si dividono nel giudicare se questa performance possa garantire la conferma sulla panchina del club. La questione sul futuro dell'allenatore rimane aperta.

Affidarsi a una vecchia bandiera è la scelta di molti club, anche i più prestigiosi, quando le cose non vanno bene. Il Manchester United negli ultimi anni è finito schiacciato dai successi dei rivali cittadini del City. Una situazione insopportabile per i tifosi dei Red Devils che avevano sempre considerato quelli del City meno di niente. Non erano i rivali storici come il Liverpool, negli anni non si erano nemmeno avvicinati ai trionfi della squadra di Alex Ferguson. Ma il mondo cambia e anche gli equilibri calcistici sono stati stravolti dalla potenza economica araba e così gli ultimi anni dello United sono stati di grandi sofferenze, investimenti sbagliati e scelte sugli allenatori dimostratesi catastrofiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carrick ha rianimato lo United, ma basterà per la conferma? I grandi ex si dividono

Articoli correlati

Leggi anche: Con Carrick lo United sta tornando lo United: Mainoo ha dato equilibrio al centrocampo

Lo United potrebbe trasformare Carrick da “ad interim” a permanente, ma ha davvero senso? (Athletic)Manchester United's English Interim head coach Michael Carrick applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between...

Tutto quello che riguarda Carrick ha rianimato lo United ma...

Carrick ha rianimato lo United, ma basterà per la conferma? I grandi ex si dividonoDal 2022 Ten Hag, poi Ragnick, Solskjaer fino ad Amorim. Dopo i disastri del portoghese, a gennaio, ecco l’idea di puntare su una vecchia bandiera come Mickael Carrick. Da giocatore 464 partite con la ... gazzetta.it

Mainoo, altro che cessione. Carrick: Lo United ha giocatori come lui alla baseL'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha elogiato il centrocampista Kobbie Mainoo dopo la sua grande prestazione nella vittoria nel derby contro Manchester City dello scorso fine ... tuttomercatoweb.com