Lo United valuta la possibilità di confermare Carrick come allenatore permanente, dopo il suo incarico ad interim. L’Athletic analizza questa pratica comune nel calcio inglese, ponendo l’accento sulle ragioni e le implicazioni di una decisione che potrebbe influenzare il futuro del club. È una scelta che merita attenzione, considerando i pro e i contro di una conferma stabile dopo un periodo di transizione.

L’Athletic si interroga su una tentazione ricorrente nel calcio inglese: trasformare un allenatore ad interim in una scelta definitiva. Prendendo spunto dall’impatto iniziale di Michael Carrick al Manchester United, l’analisi allarga lo sguardo alla storia recente della Premier League e ai numeri che raccontano quanto raramente questa scommessa abbia davvero funzionato, tra entusiasmi improvvisi, illusioni collettive e qualche eccezione destinata a confermare la regola. Si legge così sul quotidiano: “ Mettendo da parte lo psicodramma del mondo del Manchester United e la sua ossessione per gli ex giocatori che intervengono quando tutti hanno bisogno di un abbraccio confortante, questa situazione pone spontaneamente una domanda: si dovrebbe mai dare un incarico permanente all’allenatore ad interim? È facile capire perché i club potrebbero farlo: se il giocatore temporaneo ha fatto bene, offrirgli un contratto a tempo pieno è più rischioso che ingaggiare qualcuno completamente nuovo? . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo United potrebbe trasformare Carrick da “ad interim” a permanente, ma ha davvero senso? (Athletic)

Manchester United, Carrick in pole per la panchina ad interimIl Manchester United ha deciso di affidarsi a un tecnico interno come interim dopo l’eliminazione in FA Cup.

Manchester United, Carrick in pole per la panchina ad interimIl Manchester United sta valutando la nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim, in seguito alla recente eliminazione in FA Cup.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: United Airlines installa schermi 4K e Bluetooth sui suoi aerei; La straordinaria trasformazione di Bryan Mbeumo: può diventare il prossimo letale numero nove del Manchester United?.

Svolta Maguire: arriva subito in Italia, lo United ha il sostitutoIl futuro di Maguire potrebbe essere in Serie A entro l’estate. L’aver individuato un sostituto potrebbe aprire ad una cessione immediata in questo calciomercato. L’addio del difensore porterà lo ... calciomercatonews.com

Lo United potrebbe trasformare Carrick da “ad interim” a permanente, ma ha davvero senso (Athletic). "Nei 34 anni di Premier League, ci sono state 21 occasioni in cui un allenatore ad interim ha raggiunto lo status di allenatore permanente, di cui solo 8 son - facebook.com facebook