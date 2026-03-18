Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti. La premier ha annunciato questa misura come risposta alla crescita dei prezzi, che coinvolge anche aspetti internazionali. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati a contenere l’aumento delle tariffe, con l’obiettivo di alleviare i costi per i consumatori.

Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti. Il governo accelera sul decreto anti caro-benzina mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di intervento diretto sul mercato petrolifero, in un contesto segnato dalle tensioni legate alla guerra contro l’Iran. L'Italia, intanto, come conferma al Tg1 la premier Meloni si avvia verso il tanto auspicato (dagli utenti) taglio alle accise: il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri, che si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi, introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti. «Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo», ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”

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