Caro carburanti stretta del Governo con un apposito decreto Le mosse di Trump contro i rialzi

Il governo ha approvato un decreto per limitare i rincari dei carburanti, mentre negli Stati Uniti sono state adottate misure da parte dell’amministrazione Trump contro i rialzi dei prezzi. La strategia coinvolge azioni sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di frenare l’aumento dei costi legati alla benzina. La questione interessa direttamente consumatori e operatori del settore.

Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti. Il governo accelera sul decreto anti caro-benzina mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di intervento diretto sul mercato petrolifero, in un contesto segnato dalle tensioni legate alla guerra contro l’Iran. Controlli sulla filiera e possibile intervento della magistratura Al centro della strategia italiana c’è un rafforzamento dei controlli lungo tutta la catena di approvvigionamento e distribuzione. Una bozza, ancora provvisoria, del decreto allo studio prevede uno speciale regime di vigilanza sui “fenomeni distorsivi” che potrebbero incidere sui prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Le mosse di Trump contro i rialzi Articoli correlati Carburanti, il governo accelera: verso un decreto contro il caro-prezziCon l'aumento dei carburanti a causa del conflitto in Medio Oriente, il governo deve intervenire e il tempo a sua disposizione è limitato. Il caro carburanti continua a colpire gli italiani: il prezzo del diesel torna a correre con rialzi segnalati su tutta la reteIl caro carburanti continua: diesel in aumento per la seconda seduta consecutiva. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caro carburanti Temi più discussi: Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Carburanti, stretta anti-speculazioni: la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Caro Carburanti: rallenta ma non si ferma la corsa dei prezzi per diesel e benzina. Le tariffe; Caro energia, Giorgetti: Grave pensare di passare per una stretta monetaria. Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Le mosse di Trump contro i rialziNuove verifiche sulla filiera, confronto con le compagnie e interventi internazionali per contenere i rincari mentre il prezzo del petrolio resta sotto pressione ... gazzettadelsud.it Il prezzo del petrolio torna a salire. Bozza del dl carburanti, 'stretta sulla speculazione'Torna a salire il prezzo del petrolio dopo la notizia, diffusa dai media ufficiali iraniani, di un attacco all'impianto petrolifero del Paese a Asaluyeh. Il greggio Wti che in mattinata perdeva terren ... ansa.it Caro carburanti ai massimi, il Governo valuta bonus e crediti d'imposta. Scontro politico su accise e tassazione extraprofitti. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-pensa-bonus-famiglie-basso-reddito-866086.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook Gli effetti della guerra e del caro carburanti ricadono anche sul settore della pesca. L'aumento sta diventando insostenibile, dicono i pescatori della marineria più importante dell'Adriatico. x.com