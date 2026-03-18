Caro carburanti stretta del Governo con un apposito decreto Meloni | Taglio di 25 centesimi al litro e supporto ai camionisti

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti e un sostegno specifico ai camionisti. La misura è stata annunciata dalla premier, che ha spiegato l’intervento come una risposta alla crescente spesa per i carburanti. La decisione si inserisce in un’azione più ampia volta a frenare l’aumento dei prezzi, con interventi sia a livello nazionale che internazionale.

Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti. Il governo accelera sul decreto anti caro-benzina mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di intervento diretto sul mercato petrolifero, in un contesto segnato dalle tensioni legate alla guerra contro l’Iran. L'Italia, intanto, come conferma al Tg1 la premier Meloni si avvia verso il tanto auspicato (dagli utenti) taglio alle accise: il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri, che si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi, introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti. «Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo», ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro e supporto ai camionisti” Articoli correlati Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti . Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Aggiornamenti e notizie su Caro carburanti stretta del Governo con... Temi più discussi: Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Caro-carburanti in cdm, si lavora a bonus e stretta anti-speculazione; Cdm, congelato il taglio sulle accise. E il Colle convoca il Consiglio di difesa; Benzina, slitta il taglio delle accise mobili. L’ira di autotrasportatori e consumatori: Ritardi gravissimi. Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litroNuove verifiche sulla filiera, confronto con le compagnie e interventi internazionali per contenere i rincari mentre il prezzo del petrolio resta sotto pressione ... gazzettadelsud.it Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litroVia libera del Governo al decreto: sconto destinato a tutti e non soltanto ai redditi più bassi. Aiuti a trasportatori e social card ... quotidiano.net La Fed lascia i tassi invariati nella penultima riunione dell'era di Jerome Powell. Il costo del denaro resta fermo fra il 3,5% e il 3,75%. La Fed mantiene la sua previsione di un taglio dei tassi di interesse quest'anno, e di uno nel 2027, mentre alza le stime di cre facebook 18/3/26. Taglio di Po. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi nella chiesa parrocchiale i funerali del pittore tagliolese Silvano Pezzolato morto a 96 anni,molto noto e stimato;aveva donato al comune un grande trittico esposto in sala consiliare. Condoglianze a fig x.com