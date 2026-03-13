Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato le compagnie petrolifere per un incontro che si terrà mercoledì 18 marzo 2026 a Milano. La riunione è stata annunciata dall’ufficio del ministro e coinvolge i rappresentanti delle aziende che operano nel settore dei carburanti. La data e il luogo sono stati resi noti ufficialmente.

La decisione dopo un confronto con i tecnici sulla «speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori derivante da aumenti ingiustificati del costo di benzina e gasolio». Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini convocherà le compagnie petrolifere per un incontro mercoledì 18 marzo 2026 a Milano. L’ha comunicato il ministero dopo che il vicepremier «si è confrontato a lungo con i tecnici e ha posto l’accento sulla speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori, derivante da aumenti ingiustificati del prezzo dei carburanti». Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati si sono attestate, alla chiusura del 12 marzo rispetto al 27 febbraio, su livelli superiori di 19,3 centesimi al litro per la benzina e di 33,7 centesimi al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prezzi dei carburanti, Salvini convoca le compagnie petrolifere

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