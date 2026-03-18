Il ministro delle imprese e del made in Italy ha incontrato le principali compagnie petrolifere in Prefettura a Milano, annunciando l’obiettivo di ridurre immediatamente i prezzi dei carburanti. Durante l’incontro, sono stati discussi i passaggi per contenere i costi e trovare soluzioni pratiche. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto rappresentanti delle aziende del settore.

“Abbiamo convocato qui in Prefettura a Milano le principali compagnie petrolifere perché l’obiettivo è nell’immediato ridurre i prezzi alle pompe di benzina, bloccare l’aumento, la speculazione e mettere un tetto al prezzo della gasolio e della benzina con la collaborazione, mi auguro, delle compagnie petrolifere e dei distributori”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, prima della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. In merito a quale sia un tetto possibile ai prezzi, Salvini ha spiegato che “è assolutamente sotto i due euro”: “Una riduzione di 5 o 10 centesimi non è assolutamente sufficiente”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Salvini incontra compagnie petrolifere: “Obiettivo riduzione immediata prezzi”

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