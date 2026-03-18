Caro carburanti la Slovacchia pensa a una tassa sul diesel per gli stranieri | Fermare i turisti del pieno

La Slovacchia sta considerando di introdurre una tassa sul diesel destinata agli stranieri, con l’obiettivo di limitare il fenomeno dei turisti del pieno. Attualmente, grazie ai prezzi più bassi rispetto ai paesi vicini, molti automobilisti si recano all’estero per fare il pieno, spostando così consumi e entrate fiscali. La proposta mira a fermare questa pratica, che coinvolge numerosi automobilisti stranieri.

La Slovacchia valuta un rincaro selettivo del diesel: a pagare di più potrebbero essere soltanto gli automobilisti stranieri. È l’ipotesi allo studio del governo di Bratislava per frenare il cosiddetto turismo del carburante, cresciuto in questi ultimi giorni nelle aree di confine. Lo stesso tipo di turismo per il carburante si sta verificando al confine tra Italia e Slovenia, perché a Lubiana costa circa mezzo euro in meno e ciò sta alimentando un importante afflusso di camionisti per spuntare condizioni più vantaggiose nei rifornimenti (ne abbiamo scritto qui). A confermare la scelta di Bratislava è il primo ministro Robert Fico, che ha collegato la misura all’aumento degli acquisti registrato nelle zone settentrionali del Paese, lungo la frontiera con la Polonia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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