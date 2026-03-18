Carnevali | Il Covid ci ha sottratto all’illusione di invulnerabilità

In occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia di coronavirus, la sindaca di Bergamo ha ricordato come il Covid abbia cancellato l’illusione di invulnerabilità. Nel suo intervento di mercoledì 18 marzo 2026, ha sottolineato l’impatto della crisi sanitaria sulla comunità locale e ha evidenziato la necessità di mantenere vivo il ricordo di quei momenti difficili.

In occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia di coronavirus, mercoledì 18 marzo 2026, la Sindaca di Bergamo Elena Carnevali è intervenuta con questo discorso che pubblichiamo integralmente. Gentili ospiti, saluto e ringrazio tutti per la presenza e per aver accettato l’invito. La conclusione del Giubileo della Speranza lascia in eredità la consapevolezza che la speranza non è un’utopia, ma una virtù, teologale e umana, generativa, capace di guidare le persone nel quotidiano, e noi siamo tuttora chiamati ad alimentare questa virtù. Grazie a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle Forze dell’Ordine, ai professionisti della sanità, ai tanti Sindaci presenti, agli Alpini e a tutte le associazioni, a cittadine e cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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