Carnevali | Seconde squadre? Noi ci avevamo provato ma il Milan ci aveva già pensato
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato la questione delle seconde squadre, sottolineando che il club aveva già tentato di sviluppare questa idea in passato. Tuttavia, ha evidenziato che il Milan aveva già preso iniziative in questa direzione. Le dichiarazioni di Carnevali offrono una prospettiva sulla gestione e sui progetti futuri delle società italiane nel contesto delle seconde squadre.
