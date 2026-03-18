Carlo Giordano alla presidenza di Immobiliareit Mutui

Carlo Giordano, cofondatore di Immobiliare.it, è stato nominato presidente di Immobiliare.it Mutui. La scelta mira a rafforzare la governance e a indirizzare lo sviluppo strategico dell’azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passaggio importante per la società, che si occupa di servizi nel settore immobiliare e dei mutui.

Carlo Giordano, cofondatore di Immobiliare.it, è nominato presidente di Immobiliare.it Mutui, con l’obiettivo di rafforzare governance e strategia di sviluppo. Immobiliare.it Mutui chiude il 2025 con risultati in forte accelerazione: 1,45 miliardi di euro di mutui intermediati, il doppio rispetto all’anno precedente, e undici nuovi accordi con primari istituti di credito italiani, tra cui Intesa Sanpaolo, Bper, Crédit Agricole e Bnl. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Il paradosso del mercato immobiliare, in Italia i mutui continuano a salire Il mercato immobiliare. Sorpresa, il mattone riparte: "Mutui più bassi degli affitti"Il mattone riparte: ad Ancona mutui per l’acquisto della casa più bassi degli affitti. Contenuti utili per approfondire Carlo Giordano Temi più discussi: Immobiliare News | Immobiliare.it Mutui: Carlo Giordano nominato presidente, 1,45 mld di euro intermediati nel 2025; Carlo Giordano nuovo presidente di immobiliare.it mutui; A CHE TEMPO CHE FA OSPITI SAL DA VINCI, CARLO VERDONE, BEBE VIO, JASMINE TRINCA, PAOLO GIORDANO, NICCOLO AMMANITI, BELEN RODRIGUEZ, CLAUDIO CHIAPPUCCI; Partenza col botto per il Ponte del Dialogo con Ascanio Celestini. Immobiliare.it Mutui raddoppia i volumi nel 2025 (1,45 mld). E nomina Carlo Giordano presidenteImmobiliare.it Mutui nomina presidente Carlo Giordano e chiude il 2025 con 1,45 miliardi di mutui intermediati. simplybiz.eu Carlo Giordano nuovo presidente di Immobiliare.it MutuiImmobiliare.it Mutui, l’azienda di mediazione creditizia online, parte del gruppo Immobiliare.it, ha chiuso il 2025 con 1.45 mld di mutui intermediati (crescita del 100% rispetto al 2024), 11 accordi ... msn.com Giovedi 26 febbraio mattina presso la Biblioteca degli Scavi di Pompei, io e l'Avv. Antonio Btc Giordano presenteremo la nostra ricerca su un manoscritto inedito del Prof. Carlo Giordano, una monografia da noi intitolata "Ornitologia pompeiana". Vi aspettiamo! - facebook.com facebook