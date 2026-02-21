Il mercato immobiliare Sorpresa il mattone riparte | Mutui più bassi degli affitti

A Ancona, il mercato immobiliare sorprende: per la prima volta, i mutui per comprare casa sono più economici degli affitti. Lo rivela uno studio di

Il mattone riparte: ad Ancona mutui per l’acquisto della casa più bassi degli affitti. A confermarlo è uno studio promosso da "Romagnolimmobiliare". In pratica, comprare casa oggi conviene più che restare in affitto. È la tendenza che emerge dall’analisi del mercato immobiliare di Ancona realizzata dall’agenzia dorica radicata nel capoluogo marchigiano e specializzata nelle compravendite e locazioni, in occasione dei dieci anni di attività nella sede di via Trieste. Un traguardo che si inserisce in un percorso professionale di oltre 33 anni della titolare Valentina Romagnoli, che ha coinvolto nell’indagine professionisti del settore e associazioni del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negoziIl mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi.

Mercato immobiliare, come sarà nel 2026: prezzo degli affitti in aumentoIl mercato immobiliare italiano si prepara al 2026 con un andamento caratterizzato da stabilità, dopo un periodo di variazioni significative.

