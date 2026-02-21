Il mercato immobiliare Sorpresa il mattone riparte | Mutui più bassi degli affitti
A Ancona, il mercato immobiliare sorprende: per la prima volta, i mutui per comprare casa sono più economici degli affitti. Lo rivela uno studio di
Il mattone riparte: ad Ancona mutui per l’acquisto della casa più bassi degli affitti. A confermarlo è uno studio promosso da "Romagnolimmobiliare". In pratica, comprare casa oggi conviene più che restare in affitto. È la tendenza che emerge dall’analisi del mercato immobiliare di Ancona realizzata dall’agenzia dorica radicata nel capoluogo marchigiano e specializzata nelle compravendite e locazioni, in occasione dei dieci anni di attività nella sede di via Trieste. Un traguardo che si inserisce in un percorso professionale di oltre 33 anni della titolare Valentina Romagnoli, che ha coinvolto nell’indagine professionisti del settore e associazioni del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negoziIl mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi.
Mercato immobiliare, come sarà nel 2026: prezzo degli affitti in aumentoIl mercato immobiliare italiano si prepara al 2026 con un andamento caratterizzato da stabilità, dopo un periodo di variazioni significative.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il mercato immobiliare. Sorpresa, il mattone riparte: Mutui più bassi degli affitti; USA, vendite di case in corso calano a sorpresa dello 0,8% a gennaio; Comprare casa a Milano da soli: quanti riescono ad acquistare un monolocale o un bilocale; Tre sorprese per il 2026: la maledizione del consenso in un mercato caratterizzato dall’incertezza.
Milano, il lusso immobiliare rallenta: attici oltre i 30mila euro al metro quadro ma il mercato si stabilizzaDopo anni di crescita, l’high-end property market entra in una fase di consolidamento. Domanda internazionale in calo, offerta limitata e tempi di ... affaritaliani.it
Mercato Immobiliare Italia 2025: record a 12,6 miliardi di euro (+28% vs 2024)PwC Global & Italian M&A Trends nel Real Estate e Outlook 2026: data center, le nuove infrastrutture energetiche e gli studentati i settori sui quali investire. Milano settima in Europa, Roma al sedic ... teleborsa.it
